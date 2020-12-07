Son dakika haberleri! Zonguldak'taki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika haberleri! Zonguldak'taki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması

07.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:36
Son dakika haberleri! Zonguldak'taki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması

Son dakika habere göre Zonguldak'ta, İçişlerinin Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 644 vatandaşın ihtiyacı karşılandı.

Zonguldak'ta, İçişlerinin Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 644 vatandaşın ihtiyacı karşılandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın Merkez, Ereğli, Alaplı, Devrek, Gökçebey, Çaycuma, Kozlu ve Kilimli ilçelerindeki sorumluluk alanlarında bulunan vatandaşların çeşitli ihtiyaç ve taleplerine destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, jandarma ekiplerince, 4 kişinin maaş, 183 kişinin hastane, 31 kişinin gıda, 28 kişinin ilaç, 298 kişinin bilgi talebinin yanı sıra 104 kişinin diğer konular olmak üzere toplam 644 vatandaşının ihtiyaçlarına cevap verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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