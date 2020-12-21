Son dakika haberleri | Zonguldak'ta kaybolan kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl hapis cezası

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ta 3 yıl önce kaybolan kız arkadaşını denize atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak'ta 3 yıl önce kaybolan kız arkadaşını denize atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık E.K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma salonunda taraf yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık E.K, avukatının savunmasına katıldığını belirterek, hakkındaki kararı mahkeme heyetine bıraktığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçunu işlemediğine, "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçunu işlediğine kanaat getirerek 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karaelmas Mahallesi'nde oturan Nesrin Koçaklı'nın Ocak 2017'de kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bulgulara ulaşmış, kent genelindeki kamera kayıtlarının incelenmesiyle genç kızın kaybolduğu gün Zonguldak Limanı yakınında 20 yaşındaki E.K. ile görüştüğünü belirlemişti.

Geçen yıl 27 Haziran'da gözaltına alınan E.K, "kuvvetli suç" şüphesiyle tutuklanmıştı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, telefon kayıtlarında sanığın genç kızı öldürmüş olabileceği yönündeki beyanları ve tanıkların olayla ilgili anlatımlarından yola çıkılarak Nesrin Koçaklı'yı denize attığı, boğulana ve gözden kaybolana kadar beklediği öne sürülüyordu.

Sanık E.K'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı