Son dakika haberleri | Zonguldak'ta bir günde bin 200 sağlık çalışanı aşılandı

ZONGULDAK'ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilk gün bin 200 sağlık çalışanına aşı yapıldı.

Zonguldak'ta sağlık çalışanlarına bugün, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çin'den ithal ettiği CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner ve başhekim Dr. Hasan Tosun da aşı oldu. Dr. Güner, aşıların bakanlık tarafından yeterli sayıda gönderildiğini söyledi. Kentte yaklaşık 10 bin 300 sağlık çalışanını 10 gün içinde aşılamayı planladıklarını belirten Dr. Güner, "Yaklaşık bin 200 kadar sağlık çalışanımızı aşılamış bulunmaktayız. Bu hızda gidersek belki 10 gün değil, daha erkende bitirebiliriz. Halkımıza yasaksız, kısıtlamasız günlere bir an önce dönebilmeleri için aşılama programına uymalarını öneriyorum. Kentte vakalarda yüzde 85 oranında azaldı. Tedbirleri gevşetmeden devam etmeliyiz. Aşı olduktan sonra da bu tedbirlere ve kurallara yine uymaya devam etmeliyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN