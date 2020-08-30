Son dakika haberleri | Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Son dakika haberleri: Adana'nın Pozantı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Cemalettin Bulur idaresindeki 31 ADY 643 plakalı otomobil, Pozantı-Niğde kara yolu Şekerpınarı mevkisinde karşı yönden gelen Mustafa Ergin yönetimindeki 51 KZ 134 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza yapan otomobile hafif ticari aracın arkasında seyir halinde olan 01 ARV 58 plakalı tır çarptı.

Kazada sürücüler Bulur ve Ergin ile araçlarda bulunan Fatma Bulur ve Amine Ergin yaralandı.

Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Bulur, müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Yaralı sürücü Ergin, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından hava ambulansıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA