Son dakika haberleri: Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalıp, öldü
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Son dakika haberleri: Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalıp, öldü

16.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:41
Son dakika haberleri: Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalıp, öldü

Son dakika haber... ORDU'nun Perşembe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan Fahrettin Kılıç (70), tekerlere zincir takarken aniden hareket eden minibüsün altında kalıp, öldü.

ORDU'nun Perşembe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan Fahrettin Kılıç (70), tekerlere zincir takarken aniden hareket eden minibüsün altında kalıp, öldü.

Olay, perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Covid-19 aşısı olmak için sağlık ocağına giden Fahrettin Kılıç, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Minibüsünün tekerlerine zincir takan Kılıç, bir süre ilerledikten sonra ses geldiğini fark edince aracından tekrar indi. Kılıç, çıkan zinciri yerine oturtmaya çalışırken araç hareket etti. Fahrettin Kılıç, minibüsün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri, Kılıç'ın, hayatını kaybettiğini tespit etti. Kılıç'ın cansız bedeni Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Son dakika haberleri: Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalıp, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet BAYRAK

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