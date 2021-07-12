Son dakika haberleri! Yuvasından düşen yavru leyleği itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri! Yuvasından düşen yavru leyleği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Ali Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Yuvasından düşen yavru leyleği itfaiye kurtardı Birkaç gün aç susuz kalan yavru leylek itfaiye ekipleri sayesinde hayatta kaldı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde caminin kubbesindeki yuvadan duvar boşluğuna düşen ve birkaç gün aç, susuz kalan yavru leyleğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Yuvasından düşen yavru leyleği itfaiye kurtardı

Birkaç gün aç susuz kalan yavru leylek itfaiye ekipleri sayesinde hayatta kaldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde caminin kubbesindeki yuvadan duvar boşluğuna düşen ve birkaç gün aç, susuz kalan yavru leyleğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Daylık köyünde meydana geldi. 112 Acil Çağrı merkezini arayan köy sakinleri birkaç gün önce köydeki caminin kubbesinde yuvası bulunan bir leyleğinde yuvasından duvar boşluğuna düştüğünü ve kurtaramadıkları bilgisini vererek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveni ile yavru leyleğin bulunduğu bölgeye çıktıkları esnada, yavru leylek bulunduğu yerden bir anda uçarak yola indi. Köy sakinlerinden İsmail Koç ve torunu 9 yaşındaki Kerem Bünyamin Şahin, yavru leyleği yakalayarak itfaiye ekibine teslim etti. Birkaç gündür aç ve susuz olan yavru leyleğe önce su veren itfaiye ekipleri daha sonra hayvanı koruma altına aldı.

Düştüğü yerde leyleği yakalayarak ekiplere teslim eden İsmail Koç ise leyleğin kurtarılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Koç, "Leylek yavrusu 3 gündür aynı düştüğü yerde aç ve susuz. Bizde bu yavru leyleği kurtarmak için itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ile birlikte kurtardık" dedi.

Kurtarılan leylek yavrusu beslendikten sonra yuvasına bırakıldı.

Son dakika haberleri! Yuvasından düşen yavru leyleği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Yuvasından düşen yavru leyleği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Yuvasından düşen yavru leyleği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Yuvasından düşen yavru leyleği itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Bayar

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