Son dakika haberleri | Yuvasından düşen kuşu itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri | Yuvasından düşen kuşu itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Vahit Güldü - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika haberine göre Yuvasından düşen kuşu itfaiye kurtardı Tokat'ın Turhal ilçesinde yuvasından düşen yavru kuş itfaiye ekipleri kurtardı.

Yuvasından düşen kuşu itfaiye kurtardı

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde yuvasından düşen yavru kuş itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay Turhal ilçesi Gültekin Topçam Caddesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, yuvasından düşen karga yavrusunu fark edip itfaiyeden yardım istedi. Hayvan severlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Rüzgardan etkilenerek ağaçtan düştüğü tahmin edilen yavru kuş için çalışma başlatıldı. İtfaiye eri ağaca uzatılan yangın merdivenine çıkarak kuşu yuvasına yerleştirdi.

Hayvan sever Saliha Uzun, yavru kuşu kaldırımda bulduğunu belirterek, "Kuşun ağaçtan düştüğünü fark edince bırakıp gidemedim. Turhal Belediyesi itfaiyesini aradım. Sağ olsunlar kısa bir süre sonra itfaiye ekipleri geldi. Su içirdikten yuvasına bıraktılar. İnşallah annesi de gelir ve kurtarmış oluruz" dedi.

Son dakika haberleri | Yuvasından düşen kuşu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Yuvasından düşen kuşu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Yuvasından düşen kuşu itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Yuvasından düşen kuşu itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vahit Güldü

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