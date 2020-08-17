Son dakika haberleri... Yurtdışı Seyahatinde Zorunlu Olan PCR Testi İçin Özel Hastaneler Devrede Son dakika gelişmesine göre Türkiye'den yurtdışına seyahat etmek isteyenler için zorunlu olan PCR testleri, Kayseri Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhanettin Yerleşkesi (Eski Asker Hastanesi) ve 2 özel hastanede daha yapılmaya başlandı.

Türkiye'den yurtdışına seyahat etmek isteyenler için zorunlu olan PCR testleri, Kayseri Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhanettin Yerleşkesi (Eski Asker Hastanesi) ve 2 özel hastanede daha yapılmaya başlandı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'nın COVİD-19 ile ilgili bilgileri paylaştığı "https://covid19bilgi.saglik.gov.tr" sayfasında yayınlanan listeye göre yurtdışına seyahat edecek vatandaşlarımız, Covit-19 PCR testleri, Kayseri Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Yerleşkesi (Eski Asker Hastanesi), Özel System Hastanesi ve Özel Melikgazi Hastanesi'nde 250 TL karşılığında yaptırabilecekler." uyarısında bulunuldu. - KAYSERİ Kaynak: İHA