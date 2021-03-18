Son dakika haberleri | Yozgat şehitlerini unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Yozgat şehitlerini unutmadı

18.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:35
Son dakika haberleri | Yozgat şehitlerini unutmadı

Son dakika haber: Yozgat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yozgat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yozgat Şehitliğinde düzenlenen törene Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Alay Komutanı J.Kd.Alb. Ali Sefa Yılmaz, Siyasi parti il Başkanları, daire müdürleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Burada Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve Yozgat Şehit Aileleri derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Şehitler için dua edildikten sonra şeref defterini imzalayan Ziya Polat, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Vali Polat " Yiğitler şehri Yozgat diyarında en samimi duygularımla ulusumuzun kaderini değiştiren eşsiz bir kahramanlık destanın bağımsız savaşının temelleri atıldığı milletimizin tarihi altın harflerle yazdığı 18 Mart Şehitleri anma günü ve Çanakkale Zaferinin 106. Yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden bütün şehitlerimize Rahmet ve minnetle anıyorum ruhunuz şad mekanınız Cennet olsun emanetiniz emanetimizdir" diye konuştu. - SİVAS

Son dakika haberleri | Yozgat şehitlerini unutmadı
Son dakika haberleri | Yozgat şehitlerini unutmadı
Son dakika haberleri | Yozgat şehitlerini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Yozgat şehitlerini unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 13:34:59. #1.15#
title