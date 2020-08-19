Son dakika haberleri... Yoldan çıkarak tarlaya giren yolcu otobüsünde yaralı sayısı 31'e yükseldi Son dakika haberleri... Yoldan çıkarak tarlaya giren yolcu otobüsünde yaralı sayısı 31'e yükseldi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydan gelen kazada yoldan çıkarak tarlaya giren otobüsteki yaralı sayısı 31 yükseldi.

Yoldan çıkarak tarlaya giren yolcu otobüsünde yaralı sayısı 31'e yükseldi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydan gelen kazada yoldan çıkarak tarlaya giren otobüsteki yaralı sayısı 31 yükseldi.

Kaza, sabaha karşı saat 4.15 sularında Afyonkarahisar-Antalya karayolu 50'inci kilometresi Yolkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Alanya'dan, Bursa'ya giden Ziya K., yönetiminde ki 35 PK 367 plakalı yolcu otobüsü Yolkanak Köyü yakınlarında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki tarlaya giren otobüs yaklaşık 5 metre gittikten sonra durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ve personelle birlikte yolcularında aralarında olduğu 31 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar'da ki çeşitli hastaneler kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, 1 yaralının ise tedaviyi kabul etmediği bildirildi.

Kaynak: İHA