Son dakika haberleri! Yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri! Yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Son dakika haberler: SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü Coşkun Türkmen (42), hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü Coşkun Türkmen (42), hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında, TEM Otoyolu Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Coşkun Türkmen yönetimindeki 41 ABU 964 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp tarladaki ağaçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Coşkun Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Coşkun Türkmen'in cenazesi, morga kaldırıldı.


Son dakika haberleri! Yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri! Yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri! Yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri! Yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri! Yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri! Yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri! Yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri! Yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Son dakika haberleri! Yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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