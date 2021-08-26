YIKIM EKİBİ YANDAKİ EVİN DUVARINI DELDİ, ENGELLİ KÖPEKLERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
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YIKIM EKİBİ YANDAKİ EVİN DUVARINI DELDİ, ENGELLİ KÖPEKLERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın bitişiğindeki binanın duvarı delinirken, içeri giren tuğla parçaları burada tutulan engelli köpeğin yaralanmasına neden oldu.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın bitişiğindeki binanın duvarı delinirken, içeri giren tuğla parçaları burada tutulan engelli köpeğin yaralanmasına neden oldu. Ev sahipleri, duruma tepki gösterdi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bina kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılmaya başlandı. İki gün süren yıkım çalışmalarının son bölümünde bitişikteki binanın bahçe katındaki evin duvarı delindi. Duvarda büyük bir delik açılırken, içeriye tuğla ve beton parçaları girdi. İşten eve gelen veteriner hekim Seval Toydemir Karabulut, evlerindeki bir odada bakımını sürdürdükleri köpeklerinin ayağından yaralandığını görünce olanlara tepki gösterdi. Karabulut, "Sesler azalınca olayın bittiğini düşünmüştük. Sabah işe gittik, saat 16.30 gibi geldik. Bizim evin arka kısmının çöktüğünü gördük. Bizim burada beslediğimiz sokak köpeğimiz var. Çok korkmuş bacağında yaralanma olmuş. Eşim zabıtaya, polise gitti, 'Bir şey çıkmaz' diye gelip tutanak tutmadılar. Duvarımızın delindiği, dairenin içine girildiğine dair bize, bina sakinlerine bilgi verilmedi. Böyle bir şeyi beklemiyordum. En başta konuşulduğunda bir problem olursa karşılanacağı söylemişti. Aksi giden bir şey oldu. Çalışan 3-4 kişi var. Burada delik oluştuğunu görüyor olmaları lazım. Gelip bir daireye gelip bilgi verip 'Zararınız oldu mu" demeleri lazım ama önemsemiyorlar."dedi

"ÇOCUKLU BİR AİLE DE OLABİLİRDİ"

Karabulut, "Eminecik', Sarıyer'de annemlerin oturduğu sitede 8 yıldır baktıkları, belediyenin kısırlaştırdığı bir köpekti. Geçen yıl bir araba çarptı, engelli hale geldi. 1 yıldır ben bakıyorum. Onu bıraktığımız odada üzerine tuğlalar gelince yaralanmış, panik atak durumu var, yemek yemedi. Bu olayın ne zaman yani saat kaçta olduğunu bilmiyoruz. Bu odada farklı bir canlı, çocuklu bir aile de olabilirdi. Bu da bir canlı, her canlı önemli. Sonuçta insanların dikkatsiz ve özensiz olmasından dolayı kaynaklanan bir olay." diye konuştu.

YIKIM EKİBİ YANDAKİ EVİN DUVARINI DELDİ, ENGELLİ KÖPEKLERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
YIKIM EKİBİ YANDAKİ EVİN DUVARINI DELDİ, ENGELLİ KÖPEKLERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
YIKIM EKİBİ YANDAKİ EVİN DUVARINI DELDİ, ENGELLİ KÖPEKLERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
YIKIM EKİBİ YANDAKİ EVİN DUVARINI DELDİ, ENGELLİ KÖPEKLERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
YIKIM EKİBİ YANDAKİ EVİN DUVARINI DELDİ, ENGELLİ KÖPEKLERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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YIKIM EKİBİ YANDAKİ EVİN DUVARINI DELDİ, ENGELLİ KÖPEKLERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ - Haberler
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