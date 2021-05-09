Son dakika haberleri: YENİ DELHİ - Hindistan'da ibadet alanları hastaneye dönüştürülüyor

Son dakika haberleri: .Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de artan koronavirüs vakaları ve ölümler nedeniyle ibadet alanları geçici sağlık merkezlerine dönüştürülüyor.

.Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de artan koronavirüs vakaları ve ölümler nedeniyle ibadet alanları geçici sağlık merkezlerine dönüştürülüyor. Ülkedeki yoğun bakım servislerinin dolması nedeniyle kurulan 250 yataklı geçici bakım merkezlerinin birkaç gün içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh