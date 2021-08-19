Son dakika haberleri | Yaşlı vatandaşı FETÖ yalanıyla dolandıran şüpheliler polisten kaçamadı
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Son dakika haberleri | Yaşlı vatandaşı FETÖ yalanıyla dolandıran şüpheliler polisten kaçamadı

Son dakika haberleri | Yaşlı vatandaşı FETÖ yalanıyla dolandıran şüpheliler polisten kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yaşlı bir vatandaşı telefonla arayıp, adının FETÖ/PDY terör örgütlerine karıştığını söyleyerek, 21 bin 900 TL nakit parası ile 2 Ata 1 de yarım altınını alarak dolandıran 2 şüpheli, KOM görevlilerince kıskıvrak yakalandı.

Yaşlı bir vatandaşı telefonla arayıp, adının FETÖ/PDY terör örgütlerine karıştığını söyleyerek, 21 bin 900 TL nakit parası ile 2 Ata 1 de yarım altınını alarak dolandıran 2 şüpheli, KOM görevlilerince kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde ikamet eden Ş.G., bir şahıs telefonla arayıp, adının FETÖ/PDY terör örgütüne karıştığını belirterek, ziynet eşyalarını analiz ettirmesi gerektiğini söyledi. Paniğe kapılan yaşlı adam, evde bulundurduğu 21 bin 900 TL nakit para ve 2 Ata altın ve 1 yarım altını buluştuğu şüphelilere verdi. Dolandırıldığını sonradan fark eden Ş.G., olay yerindeki vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerindeki vatandaşlar şüpheli şahsı kovalasa da bir şüpheli şahıs gözden kayboldu. Olayın şokunu atlatan Ş.G., Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan kamera kayıtlarını inceleyerek şahısların otogardan Banaz ilçesine gitmek üzere otobüse bindiklerini belirledi.

Yapılan çalışmalarda M.D. ve suç ortağı M.M.O. Banaz ilçesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinden çıkan 16 bin 335 TL ve altınlar dolandırılan vatandaşa teslim edildi. Yakalanan iki şahıs emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının pişman mısınız sorusuna ise "Evet" yanıtını verdi.

Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Son dakika haberleri | Yaşlı vatandaşı FETÖ yalanıyla dolandıran şüpheliler polisten kaçamadı
Son dakika haberleri | Yaşlı vatandaşı FETÖ yalanıyla dolandıran şüpheliler polisten kaçamadı
Son dakika haberleri | Yaşlı vatandaşı FETÖ yalanıyla dolandıran şüpheliler polisten kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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