Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
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Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında ilk günde alevlerin esiri olan bir çok evin yandığı Kalemler Mahallesi havadan drone ile görüntüledi.

Manavgat ilçesinde 5 gün önce, 4 farklı noktada aynı anda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

YANGINLARIN İLK BAŞLADIĞI YER

Yangının ilk çıktığı noktalardan biri olan Kalemler mahallesi çıkan alevlerle yerle bir oldu. Yerleşik yabancılarında yaşadığı mahalledeki tüm evler yandı.

SAVAŞTAN ÇIKMIŞ ŞEHRİ ANDIRDI

Restore edilen bir çok taş ev ve ahşap yapıların yıkıldığı görüldü. Savaş alanının andıran mahalledeki görüntü havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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