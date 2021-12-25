Son dakika haberleri... Yangında 5 yabancı uyruklu şahıs hastanelik oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Yangında 5 yabancı uyruklu şahıs hastanelik oldu

Son dakika haberleri... Yangında 5 yabancı uyruklu şahıs hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da bir binanın son katında çıkan yangında, 5 yabancı uyruklu şahıs hastanelik oldu.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Malatya'da bir binanın son katında çıkan yangında, 5 yabancı uyruklu şahıs hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Terminal Caddesi eski Sümer Karakolu karşısında 5 katlı binanın son katında yangın meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu da söndürme çalışmalarına katılarak 5 yabancı uyruklu (Suriyeli) şahıs, dumandan zehirlenmiş olmaları nedeniyle hastaneye sevk edildi. Ayrıca yan binada mahsur kalan 5 vatandaş da itfaiye merdiveni ile aşağı indirildi. Şahısların durumlarının iyi oldukları öğrenildi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA

Son dakika haberleri... Yangında 5 yabancı uyruklu şahıs hastanelik oldu

Son dakika haberleri... Yangında 5 yabancı uyruklu şahıs hastanelik oldu

Son Dakika: Biri 3, diğerleri 2 yaşındaydı! İzmir'de evde yalnız bırakılan kardeşler yanarak can verdi

Son Dakika: Biri 3, diğerleri 2 yaşındaydı! İzmir'de evde yalnız bırakılan kardeşler yanarak can verdi

 Bu acıya yürek dayanmaz! Yanan evin enkazındaki cansız bedene 16 saat sonra ulaşıldı

Bu acıya yürek dayanmaz! Yanan evin enkazındaki cansız bedene 16 saat sonra ulaşıldı

 3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım

3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title