Yangın söndürme destek ekiplerimiz Marmaris'te
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangın söndürme destek ekiplerimiz Marmaris'te

Yangın söndürme destek ekiplerimiz Marmaris'te
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmaris'teki orman yangını felaketine destek vermek için cuma günü yola çıkan Zeytinburnu Belediyesi ekipleri, bölgedeki yangınlara müdahale etmeye başladı.

Marmaris'teki orman yangını felaketine destek vermek için cuma günü yola çıkan Zeytinburnu Belediyesi ekipleri, bölgedeki yangınlara müdahale etmeye başladı.

Türkiye'deki orman yangınlarına duyarsız kalmamak ve destek vermek amacıyla Zeytinburnu Belediyesi tarafından yola çıkan 5 arazöz ve 12 kişilik ekip bölgeye ulaştı. İlk olarak Marmaris'teki orman yangınına müdahale çalışmalarına başlayan ekip, AFAD'dan gelen acil talepler doğrultusunda yakın çevredeki tüm yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek vermeye devam ediyor.

-İHA-

Yangın söndürme destek ekiplerimiz Marmaris'te
Yangın söndürme destek ekiplerimiz Marmaris'te
Yangın söndürme destek ekiplerimiz Marmaris'te
Yangın söndürme destek ekiplerimiz Marmaris'te
Yangın söndürme destek ekiplerimiz Marmaris'te
Yangın söndürme destek ekiplerimiz Marmaris'te

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avrupa Birliği'den gönderilen yangın söndürme uçakları sabah saatlerinde çalışmalara katılacak
Avrupa Birliği'den gönderilen yangın söndürme uçakları sabah saatlerinde çalışmalara katılacak
Bu görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! İşte Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali
Bu görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! İşte Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali
Marmaris'teki orman yangını evlere sıçradı! Bölge halkı da itfaiye ekiplerine destek veriyor
Marmaris'teki orman yangını evlere sıçradı! Bölge halkı da itfaiye ekiplerine destek veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yusuf Güney Şeyma Subaşı Sevda Erginci Prens William
Spor Metin Oktay Fatih Terim Rıza Kayaalp Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangın söndürme destek ekiplerimiz Marmaris'te - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:31:35. #1.14#

title