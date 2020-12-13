Son dakika haberleri | Yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

13.12.2020 23:38 | Son Güncelleme: 13.12.2020 23:42
Son dakika haberleri | Yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika gündem haberi... AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, toprak kayması sonucu yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, toprak kayması sonucu yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. 

İsabeyli Mahallesi'nde bir sokak köpeği yüksek yamaçta toprak kayması sonucu mahsur kaldı. Yağmurdan ve soğuktan etkilenen köpek oyuğun içine gizlenmeye çalıştı. Köpeği fark eden Uygar Karadayı, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, metrelerce yüksekte mahsur kalan köpeği halatla kurtardı. Köpek, Nazilli Hayvanseverler Derneği yetkililerine teslim edildi. 2 gündür dağda kaldığı belirlenen köpeğe su ve mama verildi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


Son dakika haberleri | Yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

İlgili Haberler

KAHRAMANMARAŞ - Kayalıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
KAHRAMANMARAŞ - Kayalıkta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
İzmir İtfaiyesi, kuyuda mahsur kalan köpeği kurtardı
İzmir İtfaiyesi, kuyuda mahsur kalan köpeği kurtardı
İzmir İtfaiyesi, kuyuda mahsur kalan köpeği kurtardı
İzmir İtfaiyesi, kuyuda mahsur kalan köpeği kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Ziya Selçuk Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Yıldız Tilbe Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Okan Buruk Samet Aybaba Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Aralık Futbol Pfizer Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Yamaçta mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 23:43:36. #1.15#
title