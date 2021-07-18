Son dakika haberleri... Yalova'da onarımı tamamlanan Akköy Şehitliği ziyarete açıldı

Edinilen son dakika haberine göre Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, İl Özel İdaresince onarımı tamamlanan Akköy Şehitliği ziyarete açıldı.

Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, İl Özel İdaresince onarımı tamamlanan Akköy Şehitliği ziyarete açıldı.

Termal ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılar tarafından 63 kişinin şehit edildiği Akköy'deki törende, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Program, Yalova Valisi Muammer Erol ve beraberindekilerin şehitliğe karanfil bırakmasıyla sona erdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, yaptığı açıklamada, Yalova'nın Milli Mücadele'nin kazanılmasında özellikle İstanbul'dan Anadolu'ya silah sevkiyatında çok önemli bir rolünün bulunduğunu söyledi.

O dönem Yalova'nın küçük bir ilçe olduğunu belirten Soygüzel, "Yunan işgali sırasında 36 köyün tamamının yakıldığını ve her bir köyümüzde şehitler verildiğini biliyoruz. Akköy Şehitliği bu anlamda sembolik bir mekan." dedi.

Akköy Muhtarı İbrahim Talaybaş ise köyde işgal sırasında büyük acılar yaşandığını dile getirerek, "Şehitlerin tamamı Akköy vatandaşı değil. O dönem saklanmak için bu köye gelen komşu Gökçedere, Ortaburun ve Üvezpınar köylerinden olanlar da var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız