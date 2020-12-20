Kayseri'de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri'de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

20.12.2020 19:40 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:28
Kayseri'de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen Orhan Sezai İ., evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Budaklar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan emekli öğretmen Orhan Sezai İ.'den (60) haber alamayan yakınları ikamete geldi. İkametin kapısını çilingir yardımı ile açan Orhan Sezai İ.'nin yakınları, emekli öğretmeni hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ EMEKLİ ÖĞRETMENİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

112 ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinde Orhan Sezai İ.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seren Serengil Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Vitor Hugo Mbaye Diagne Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Çocuk İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 20:28:49. #1.14#
title