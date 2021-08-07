Son dakika haberleri... Yağlıdere'de çocuklar için açık hava sineması etkinliği düzenlendi

Son dakika haberleri: Yağlıdere Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında çocuklar için açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

Yağlıdere Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında çocuklar için açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

Mustafa Kemal İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklara ve ailelerine belediye ekiplerince patlamış mısır, dondurma ve su ikram edildi.

Ücretsiz etkinlikte, "Köstebekgiller Perili Orman" adlı film gösterildi.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, etkin öncesinde yaptığı konuşmada, "Pandemi sürecinde 15 aylık yoğunluktan sonra bir şeyler yapalım dedik. İnşallah bu bir başlangıç olacak. Önümüzdeki dönemde tiyatrolar, sizlerin eğlenebileceği farklı noktalara götürebileceğimiz faaliyetlerimiz olacak. Hepinize iyi seyirler diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aytekin Özdemir