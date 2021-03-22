Son dakika haberleri: (VİDEO-GRAFİK)Koronavirüse nerede ve nasıl yakalanıyoruz?

Edinilen son dakika gelişmesine göre -Virüs bulaşmasına karşı alınacak tedbirlerin infografik sunumu Dünyayı etkisi altına alan ve hala varlığını sürdüren Kovid-19 salgınında hareketliliğin artması ve dikkatsizlik, bulaşma riskini artırdı.