Son dakika haberleri: (VİDEO-GRAFİK)Koronavirüse nerede ve nasıl yakalanıyoruz?
22.03.2021 19:33 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:38
Edinilen son dakika gelişmesine göre -Virüs bulaşmasına karşı alınacak tedbirlerin infografik sunumu Dünyayı etkisi altına alan ve hala varlığını sürdüren Kovid-19 salgınında hareketliliğin artması ve dikkatsizlik, bulaşma riskini artırdı.
-Virüs bulaşmasına karşı alınacak tedbirlerin infografik sunumu Dünyayı etkisi altına alan ve hala varlığını sürdüren Kovid-19 salgınında hareketliliğin artması ve dikkatsizlik, bulaşma riskini artırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca