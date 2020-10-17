Son dakika haberi | Vatandaşlar dinamite benzetti, polis alarma geçti, alçı kayıpları olduğu anlaşıldı

Son dakika haberlerine göre Vatandaşlar dinamite benzetti, polis alarma geçti, alçı kayıpları olduğu anlaşıldı Sivas'ta inşaat ustasının açık alana bıraktığı alçı kalıplarının dinamit olduğunu düşünen vatandaşlar polis ekiplerini harekete geçirdi Sivas'ta inşaat ustasının açık alana bıraktığı alçı kalıplarının...