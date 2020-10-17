Son dakika haberi | Vatandaşlar dinamite benzetti, polis alarma geçti, alçı kayıpları olduğu anlaşıldı
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Son dakika haberi | Vatandaşlar dinamite benzetti, polis alarma geçti, alçı kayıpları olduğu anlaşıldı

17.10.2020 14:31 | Son Güncelleme: 17.10.2020 14:55

Son dakika haberlerine göre Vatandaşlar dinamite benzetti, polis alarma geçti, alçı kayıpları olduğu anlaşıldı Sivas'ta inşaat ustasının açık alana bıraktığı alçı kalıplarının dinamit olduğunu düşünen vatandaşlar polis ekiplerini harekete geçirdi Sivas'ta inşaat ustasının açık alana bıraktığı alçı kalıplarının...

Vatandaşlar dinamite benzetti, polis alarma geçti, alçı kayıpları olduğu anlaşıldı

Sivas'ta inşaat ustasının açık alana bıraktığı alçı kalıplarının dinamit olduğunu düşünen vatandaşlar polis ekiplerini harekete geçirdi

SİVAS - Sivas'ta inşaat ustasının açık alana bıraktığı alçı kalıplarının dinamit olduğunu düşünen vatandaşlar polis ekiplerini harekete geçirdi.

Sivas'ta kent merkezi Esentepe Mahallesi, TOKİ konutlarının bulunduğu açık alanda dinamite benzer alçı kalıplarını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Açık alanda dinamitlerin olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine giderek çalışma başlattı. Dinamite benzer kalıpların, içlerinde kurumaya bırakılan alçı kalıpları olduğu anlaşıldı. Kalıpların sahibi ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kalıplar ve araçsa incelenmek üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haberi | Vatandaşlar dinamite benzetti, polis alarma geçti, alçı kayıpları olduğu anlaşıldı
Son dakika haberi | Vatandaşlar dinamite benzetti, polis alarma geçti, alçı kayıpları olduğu anlaşıldı
Son dakika haberi | Vatandaşlar dinamite benzetti, polis alarma geçti, alçı kayıpları olduğu anlaşıldı
Son dakika haberi | Vatandaşlar dinamite benzetti, polis alarma geçti, alçı kayıpları olduğu anlaşıldı
Son dakika haberi | Vatandaşlar dinamite benzetti, polis alarma geçti, alçı kayıpları olduğu anlaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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