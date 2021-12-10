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Son dakika haberleri | Van merkezli operasyon: 14 gözaltı

Son dakika haberleri | Van merkezli operasyon: 14 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van merkezli Mersin ve Mardin illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 14 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

MERSİN (İHA) - Van merkezli Mersin ve Mardin illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 14 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde 'nitelikli yağma, yağmaya teşebbüs, tefecilik, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret' suçlarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 14 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz merkezli Mersin ve Mardin illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheli şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 10 adet 7.65 mm çaplı fişek, 83 adet 9 mm çaplı fişek, 3 adet çek fotokopisi, 25 adet senet, 2 adet senet fotoğrafı, 1 adet av tüfeği, 139 adet av tüfeği fişeği, 19 adet cep telefonu ve GSM hatları ile 2 adet flash bellek ele geçirilmiş olup yakalanan 14 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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