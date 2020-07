Son dakika haberleri | VAN Kurban eti getirenlerin ismini not alıp, ateşlerini ölçtü Son dakika güncel haberi... Kurban eti getirenlerin ismini not alıp, ateşlerini ölçtüVAN'ın Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan Murat Çevik (53), kurban eti getiren vatandaşların ateşini ölçüp, isimlerini not aldı.

Kurban eti getirenlerin ismini not alıp, ateşlerini ölçtü VAN'ın Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan Murat Çevik (53), kurban eti getiren vatandaşların ateşini ölçüp, isimlerini not aldı. İstanbul'dan memleketi Van'ın Erciş ilçesine Kurban Bayramı için gelen 2 çocuk babası Murat Çevik, koronavirüse dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Çevik, kendisine kurban eti getiren vatandaşların ateşini ölçüp, isimlerini not aldı. KURBAN ETİ İLE BİRLİKTE MASKE DAĞITTI Herkesin tedbirlere uyması gerektiğini söyleyen Çevik, İstanbul'dan doğup büyüdüğüm memleketime Kurban Bayramı nedeniyle geldim. Bildiğiniz üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında hepimiz duyarlı olmalıyız. Bugün bize kurbanlık getiren vatandaşlarımızın ateşlerini ölçtük. İsim ve adreslerini alıp bir liste haline getirdik. Olası bir sıkıntıda kurbanlıkları kimin getirdiğini bilmek lazım dedi. Kaynak: DHA