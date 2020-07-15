Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi

Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen tekneden 1 cesedin daha çıkarılmasıyla hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

15.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:17

Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 8 gün önce yeri tespit edilen teknede bugün de arama çalışmaları sürdürülürken, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada ölü sayısı, 37'ye yükseldi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi

BATAN TEKNEDEN 23. CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI

Van Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi'nin katıldığı çalışmalarda, Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetler ROW cihazıyla çıkarılmaya devam ediyor. Şimdiye kadar kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 14 ceset su yüzeyinde bulunurken, 22 cansız beden ise tekneden çıkarılmıştı. Bugün devam eden çalışmalar sonucunda 1 cansız bedenin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 37 oldu. Gölde yürütülen çalışmalara yarın devam etmek üzere ara verildi.

Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 3. Sayfa
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar Yaşam
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu Yaşam
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi Dünya
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha Politika
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti Spor
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı
3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Ömer Çelik Celal Adan Murat Kurum Halife Hafter
Magazin Sıla Ece Erken Selçuk Yöntem Mustafa Sandal
Spor Adem Büyük Gökhan Gönül Ünal Karaman İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Şehit Ayasofya Survivor 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 17:17:42. #1.15#
title