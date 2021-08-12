Son dakika haberleri! Üzerine cam blok devrilen camcı ölümden döndü

Edinilen son dakika haberine göre Tokat'ta kamyonetten indirilirken kayan cam bloğun altında kalan camcı ölümden döndü.

Tokat'ta kamyonetten indirilirken kayan cam bloğun altında kalan camcı ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat Sanayi Sitesi'ndeki bir camcı da meydana geldi. Dursun Gökbaş (38) iş yerine pikapla getirilen camları indirmeye başladı. Araçtan indirilmeye çalışılan cam blok bir anda kayarak Gökbaş'ın üzerine devrildi. Cam bloğunun altında kalan şahıs çevreden koşan vatandaşları yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından camcı ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Gökbaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, başından ve gözünden yaralandığı öğrenildi.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Cam blokların Gökbaş'ın üzerine devrildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasın yansıdı. Görüntülerde camların devrilmesi ve çevredekilerin olay yerine koşma anı yer aldı. Kaza sonrası arkadaşlarının kurtarılmasına yardım esnaflar yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı iş yeri önünde çalışma yaptı. Polis ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı