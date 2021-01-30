Son dakika haberleri | Üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen kaynak ustası öldü
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Son dakika haberleri | Üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen kaynak ustası öldü

30.01.2021 12:28 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:36
Son dakika haberleri | Üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen kaynak ustası öldü

Son dakika haberler: SAMSUN'un İlkadım ilçesinde çalıştığı iş yerinde, üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen kaynak ustası Emre Horosan (37) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde çalıştığı iş yerinde, üzerine 2,5 tonluk demir ızgara devrilen kaynak ustası Emre Horosan (37) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynak ustası olan Emre Horasan, çalıştığı iş yerinde, devrilen yaklaşık 2,5 ton ağırlığındaki demir ızgaranın altında kaldı. Ağır yaralanan Horosan'a ilk müdahaleyi çağırılan 112 sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Horosan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY

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