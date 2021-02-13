İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

13.02.2021 10:30 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:40

İstanbul'da 21 kilogram eroin ve 35 kilogram toz esrarın ele geçirildiği operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da 21 kilogram eroin ve 35 kilogram toz esrarın ele geçirildiği operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyurt'ta yasa dışı yollarla temin edilen uyuşturucu maddenin, il genelinde piyasaya sürülme hazırlığında olunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarmanın yaptığı çalışmada, şüpheliler H.T. ve H.S.'nin uyuşturucu maddeyi sakladıkları adres ile sevkiyatta kullandıkları araç tespit edildi.

Ekipler, yaptıkları operasyonda, H.T. ve H.S.'yi yakaladı.

Evde yapılan aramada, dedektör köpek "Vadi", çamaşır makinesinde, yatak odasındaki dolapta ve evin çeşitli noktalarında saklanan 21 kilogram eroin, H.S.'nin kullandığı araçta yapılan aramada dedektör köpek "Atak" paketlenmiş vaziyette 35 kilogram toz esrar buldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler H.T. ve H.S. tutuklandı.

İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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