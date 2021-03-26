Üsküdar'da kanalizasyon çalışması sırasında foseptik kuyusuna düşen işçi kurtarıldı

Üsküdar'da bir sitenin kanalizasyon çalışması sırasında foseptik kuyusuna düşen işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Üsküdar'da bir sitenin kanalizasyon çalışması sırasında foseptik kuyusuna düşen işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Küçük Çamlıca Mahallesi Duhancı Mehmet Sokak'taki bir sitenin kanalizasyon çalışmasını yapan işçilerden Murat Açış, ip sarkıtarak inmeye çalıştığı 5 metre derinliğindeki foseptik kuyusuna dengesini kaybederek düştü.

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kuyuya düşen işçiyi kurtardı.

Yaralı işçi, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz