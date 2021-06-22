Son dakika haberleri: Uşak'ta tırın çarptığı traktör römorkundaki kadın hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Uşak'ta tırın çarptığı traktör römorkundaki kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Uşak'ta tırın çarptığı traktör römorkundaki kadın hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Uşak'ın Banaz ilçesinde tırın çarptığı traktör römorkundaki kadın yaşamını yitirdi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde tırın çarptığı traktör römorkundaki kadın yaşamını yitirdi.

Ankara-Uşak kara yolunda İbrahim Geçim yönetimindeki 63 PC 616 plakalı saman yüklü tır, Büyükoturak Kavşağı'nda karşıya geçmeye çalışan Aziz Çıtır idaresindeki 16 H 3017 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle traktörün römorkunda bulunan Hatice Çıtır (75) yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Hatice Çıtır'ın cenazesi, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada eşini kaybeden traktör sürücüsü Aziz Çıtır, büyük üzüntü yaşadı.

Son dakika haberleri: Uşak'ta tırın çarptığı traktör römorkundaki kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Uşak'ta tırın çarptığı traktör römorkundaki kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Uşak'ta tırın çarptığı traktör römorkundaki kadın hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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