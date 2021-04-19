Son dakika haberleri! Ünlüler, çocuk istismarına dikkat çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Ünlüler, çocuk istismarına dikkat çekti

Son dakika haberleri! Ünlüler, çocuk istismarına dikkat çekti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Çocuk istismarıyla mücadele kapsamında pek çok ilde eğitimler yapan, proje ve dava yürüten UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği öncülüğünde pek çok ünlü isim, 23 Nisan Cuma akşamı, saat 20: 30'da çocuk istismarına dikkat çekmek üzere sosyal medyada bir kampanya başlatacak.

Çocuk istismarıyla mücadele kapsamında pek çok ilde eğitimler yapan, proje ve dava yürüten UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği öncülüğünde pek çok ünlü isim, 23 Nisan Cuma akşamı, saat 20: 30'da çocuk istismarına dikkat çekmek üzere sosyal medyada bir kampanya başlatacak. Derneğin sözcüsü ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak; derneğin yürüttüğü "Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar" kampanyasına destek çağrısı yapacak, banka hesapları ve SMS yolu ile 8246 numarasına bağış yapılmasını isteyecek.

Gönüllü şekilde kampanyaya destek verecek olan; Cem Yılmaz, Özge Özpirinççi, Edis, Doğa Rutkay, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Gülse Birsel, Gupse Özay, Sarp Apak, Kerem Bursin, Melikşah Altuntaş, Ekin Beril, Ceyda Düvenci, Berrak Tüzünataç, Demet Özdemir, Demet Evgar, Şebnem Bozoklu ve Berkcan Güven'in de olduğu birçok ünlü isim, Uraz Kaygılaroğlu'nun İnstagram hesabına konuk olacaklar. Çocuk istismarına dikkat çekerek toplumsal bilinç oluşturmayı ve UCİM Derneği'ne yardım sağlamayı amaçlayarak gönüllü bir şekilde bir araya gelen ünlü isimler tüm operatörlerden; "UCİM" yazıp 8246'ya SMS atarak bağış yapılmasını isteyecekler. 

"ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI ZORLUKLARI ANLATAN BİR KISA FİLM HAZIRLANDI"

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, proje kapsamında UCİM İzmir İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi'nde mağdur çocukların aileleriyle tanışarak, onların yaşadığı zorlukları bizzat kendilerinden dinleyerek, çocukların yaşadığı zorlukları anlatan bir kısa film hazırlandığını ifade etti. Bu kısa filmler 20 Nisan'da sosyal medyada yayınlanarak, istismarı önlemek için farkındalık kampanyası başlatılacak.

"İSTİSMAR EĞİTİMLERLE ÖNLENEBİLİR"

Ülkenin 7 bölgesinde 16 şehrinde kurulacak temsilciliklerde ihmal ve istismarı önleme faaliyetlerini güçlendirmeyi, binlerce çocuğa ulaşarak çeşitli eğitimlerle farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefleyen UCİM, 20 Nisan'da sosyal medyada yayınlanacak kısa filmle, istismarın herkesin başına gelebileceğine dikkat çekmeyi amaçlıyor. UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve UCİM sözcüsü ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ise, istismarın herkesin başına gelebileceğine ve ailelerin bilinçlendirilerek istismarın eğitimlerle önlenebilir olduğuna dikkat çekti. UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, çocuk istismarı konusuna dikkat çekmek üzere; çocuk hakları, mahremiyet, dijital zorbalık, konularında eğitimler vererek farkındalık çalışmaları sürdürmeyi önceliyor.


Son dakika haberleri! Ünlüler, çocuk istismarına dikkat çekti
Son dakika haberleri! Ünlüler, çocuk istismarına dikkat çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Nikos Dendias Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Mehtap Ar Hande Erçel Burak Sergen
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Ünlüler, çocuk istismarına dikkat çekti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 13:29:51. #1.14#

title