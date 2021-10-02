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Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın Ümraniye'de Kauçuk üretimi yapan fabrika alevlere teslim oldu İMES Sanayi Sitesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında yangın çıktı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

Ümraniye'de Kauçuk üretimi yapan fabrika alevlere teslim oldu

İSTANBUL - İMES Sanayi Sitesi'nde bulunan kauçuk fabrikasında yangın çıktı.

Ümraniye Dudullu'da bulunan İMES Sanayi Sitesi içindeki bir plastik ve kauçuk üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevler itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, 23.30 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi'nde bulunan İMES Sanayi Sitesi 402'inci Sokak'ta bulunan kauçuk ve plastik üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Kauçuk üretimi yaptığı belirlenen fabrikada çıkan alevler çevrede bulunan diğer iş yeri sahiplerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ümraniye, Dudullu ve Ataşehir'den itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın sonrası tek katlı fabrikada büyük çapta hasar oluşurken ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

Ümraniye İMES Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam - Son Dakika Haberleri
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