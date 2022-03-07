Ukraynalı askerden savaşın ortasında sevgilisine evlilik teklifi
İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Yerel
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Ukrayna'da bir asker, kontrol noktasında sevgilisinin bulunduğu aracı arama yapmak için durdurmasının ardından dizlerinin üstüne çökerek evlilik teklifinde bulundu. O anlar izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı.
Rusya'nın saldırılarının 12. gününde şiddetli çatışmaların yaşandığı Ukrayna'da bir asker sevgilisine ilginç bir evlilik teklifinde bulundu.
ÜST ARAMASI YAPILDI
Sınır kontrol noktalarının birinde görevli olan Ukraynalı asker, arkadaşları ile sevgilisinin bulunduğu aracı arama yapmak için çevirdi. Daha sonra askerler, araçtakileri indirerek üst araması yaptı.
DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI
Ukraynalı asker, üst araması sırasında sevgilisinin arkasında diz çökerek, elinde çiçek ve yüzükle evlenme teklifi etti. Çevredeki askerlerin tezahüratları eşliğinde sevgilisinin evlilik teklifine "evet" diyen genç kız, duygu dolu anlar yaşadı.
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Yerel