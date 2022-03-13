Son dakika haberleri! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız" - Haberler

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Son dakika haberleri! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri! Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba:

Son dakika haberler... Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya safında savaşmak isteyen gönüllü vatandaşlara seslenerek, "Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya safında savaşmak isteyen gönüllü vatandaşlara seslenerek, "Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya saflarında gönüllü olarak savaşa katılmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarına seslendi. Kuleba, Rusya'nın yanında yer almak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının uluslararası arenada savaş suçlusu sayılacağına dikkat çekerek, "Rusya, Ukrayna karşısında agresif bir savaş sergiliyor. Rus ordusu saflarına katılmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarını uyarıyorum bunu yapmayın. Biz uluslararası mahkemelerde dava açtık. Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız. Paraya ya da başka bir şeye de değmez" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika

Togo Cumhuriyeti, Dmitro Kuleb, Rusya, Savaş, Politika, Haberler

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