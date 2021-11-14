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Son dakika haberleri! Uçuruma çıkan kayalıklarda 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Uçuruma çıkan kayalıklarda 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde yaşayan çiftçinin 10 adet keçisi, uçuruma çıkan kayalıklarda mahsur kaldı, tüm çabalara rağmen indirilemeyen keçiler için Diyarbakır AFAD müdürlüğü ekiplerince kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde yaşayan çiftçinin 10 adet keçisi, uçuruma çıkan kayalıklarda mahsur kaldı, tüm çabalara rağmen indirilemeyen keçiler için Diyarbakır Afad müdürlüğü ekiplerince kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Keçilerini otlatmak için dışarıya salan çiftçinin 10 keçisi kayalık alana çıkıp burada mahsur kaldı. Çiftçinin tüm çabasına rağmen kayalıklarda mahsur kalan keçilerin kurtarma çalışmalarından sonuç alınamayınca Diyarbakır AFAD ekiplerinden yardım istendi. İhbarla Konuklu köyüne gelen 5 kişilik AFAD ekibi kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin, kayalıklarda keçilerin bulunduğu yerde istasyon kurarak, halatlar ile kayalardan sarkarak yaptığı 4 saat süren zorlu kurtarma çalışması sonuç verdi, çiftçinin 10 adet keçisini mahsur kaldıkları yerden tek tek indirerek kayalıklardan kurtaran AFAD ekipleri keçileri sahibine teslim etti. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri! Uçuruma çıkan kayalıklarda 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu

Son dakika haberleri! Uçuruma çıkan kayalıklarda 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu

Son dakika haberleri! Uçuruma çıkan kayalıklarda 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu

Son dakika haberleri! Uçuruma çıkan kayalıklarda 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu

Son dakika haberleri! Uçuruma çıkan kayalıklarda 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu

Son dakika haberleri! Uçuruma çıkan kayalıklarda 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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