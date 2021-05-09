Son dakika haberleri | Uçar şehit annelerini unutmadı
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Son dakika haberleri | Uçar şehit annelerini unutmadı

Son dakika haberleri | Uçar şehit annelerini unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Uçar; "Şehit annelerimiz başta olmak üzere, cennetin kapısını açmamıza vesile olan tüm annelerimizin, "Anneler Günü"nü tebrik ediyor, ellerinden öpüyorum" dedi.

Bugün kutlanmakta olan "Anneler Günü" nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ile birlikte Yakutiye ilçesindeki şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek ramazanlarını ve bayramlarını tebrik eden Başkan Mahmut Uçar, şehit annelerinin anneler gününü kutladı.

Annelerin, cennet kapılarının aralanmasına vesile olduğuna işaret eden Başkan Mahmut Uçar, "Annelerimiz bizim en değerlimiz, başımızın tacı, sevgisi ve sıcaklığını daima yüreğimizde hissettiğimiz en büyük güç kaynağımızdır" dedi.

Millet olarak yüreğinde anne özlemini her an hisseden bir duyguya sahip olduğumuza vurgu yapan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ramazan ziyaretleri kapsamında bugün de Yakutiye ilçesinde yaşayan şehit annelerini ziyaret etti.

Şehitlerimiz ve onların aileleri bizim en değerlimiz

Yakutiye ilçesindeki şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek, şehit anneleri ve eşlerinin anneler gününü kutlayan Başkan Uçar, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak ve mukaddesatlarımıza halel gelmemesi için gözlerini kırpmadan canlarını feda ederek bize bu toprakları vatan kılan şehitlerimiz, ailelerini bize emanet olarak bıraktılar. Bizler de onların emanet olarak bıraktığı ailelerine her zaman sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ise her zaman şehit ve gazi ailelerinin hizmetinde olduklarının altını çizerek, "şehitlerimizin emanetleri bizim de kutsalımızdır." dedi. İlbaş, ne zaman olursa olsun onların taleplerini karşılamaya, sıkıntılarında her zaman yanlarında olmaya hazır olduklarını söyledi.

Anneler günü vesilesiyle, şehit aileleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Şehit ve gazi annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimize sağlık, huzur ve esenlik içinde geçecek bir ömür temenni ediyorum. Ahirete intikal etmiş annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, tüm annelerimizin ramazan bayramını tebrik ediyor, ellerinden öpüyorum." dedi. - ERZURUM

Son dakika haberleri | Uçar şehit annelerini unutmadı
Son dakika haberleri | Uçar şehit annelerini unutmadı
Son dakika haberleri | Uçar şehit annelerini unutmadı
Son dakika haberleri | Uçar şehit annelerini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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