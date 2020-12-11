Tuzla'da sitede çıkan yangın nedeniyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı
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Tuzla'da sitede çıkan yangın nedeniyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı

11.12.2020 03:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 03:42

Tuzla'da bir sitenin saunasında çıkan yangın nedeniyle parmağı kopan bir kişi ve dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye sevk edildi.

Tuzla'da bir sitenin saunasında çıkan yangın nedeniyle parmağı kopan bir kişi ve dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye sevk edildi.

Evliya Çelebi Mahallesi Mimarbaşı Sokak'ta bulunan bir sitenin saunasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Site sakinleri panikle dışarıya çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 7 kişi ve elinin kapıya sıkışması sonucu parmağı kopan bir kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Görgü tanıkları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saunada bazı kişilerin olduğunu ve yangının ardından kaçtıklarını iddia etti.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Tuzla'da sitede çıkan yangın nedeniyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Tuzla'da sitede çıkan yangın nedeniyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Tuzla'da sitede çıkan yangın nedeniyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Tuzla'da sitede çıkan yangın nedeniyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Tuzla'da sitede çıkan yangın nedeniyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Tuzla'da sitede çıkan yangın nedeniyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Tuzla'da sitede çıkan yangın nedeniyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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