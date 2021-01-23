Son dakika haberleri... Tutukluk yapan tüfeği, kontrol ederken ateş alınca öldü
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Son dakika haberleri... Tutukluk yapan tüfeği, kontrol ederken ateş alınca öldü

23.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:11
Son dakika haberleri... Tutukluk yapan tüfeği, kontrol ederken ateş alınca öldü

Son dakika haberi: ANTALYA'da ava giden Tahsin Yıldırım (38), yakınları tarafından ölü bulundu.

ANTALYA'da ava giden Tahsin Yıldırım (38), yakınları tarafından ölü bulundu. Yıldırım'ın tutukluk yapan tüfeğinin, kontrol ederken patlaması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaş ilçesi Akhörü Mahallesi'nde meydana geldi. Avlanmak için evden çıkan Tahsin Yıldırım'dan haber alamayan yakınları, merak edip ormanlık bölgeye gitti. Uzun süren aramalar sonunda Yıldırım kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tahsin Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarmanın yaptığı incelemede, Yıldırım'ın tutukluluk yapan tüfeğini kontrol ederken patlaması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemenin ardından Yıldırım'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Tahsin Yıldırım'ın cenazesinin, otopsi sonrası Kaş ilçesi Akhörü Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.


Son dakika haberleri... Tutukluk yapan tüfeği, kontrol ederken ateş alınca öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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