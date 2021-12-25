Son dakika haberleri! Türkeli'de buzda kayarak düşen adam hastanelik oldu - Haberler
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Son dakika haberleri! Türkeli'de buzda kayarak düşen adam hastanelik oldu

Son dakika haberleri! Türkeli'de buzda kayarak düşen adam hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Sinop'un Türkeli ilçesinde, kar ve buzlu zeminde kayıp düşen 1 kişi yaralandı.

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SİNOP (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde, kar ve buzlu zeminde kayıp düşen 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyurt Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana gelen olayda, evinden ayrılarak ekmek almaya giderken buzlu ve karlı zeminde kayarak düşen Hüseyin Demir (71), vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - SİNOP

Son dakika haberleri! Türkeli'de buzda kayarak düşen adam hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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