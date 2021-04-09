Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Ali Çakmak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kahramanmaraş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Hafta kapsamında Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem, Belediye Başkanı Osman Okumuş'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Okumuş, polis haftasını kutlayarak görevi başındaki polis memurlarına başarılar diledi.

Günün anlam ve önemi dolayısıyla Okumuş tarafından Erdem'e çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 17:09:51. #1.15#
title