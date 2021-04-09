Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kahramanmaraş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Hafta kapsamında Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem, Belediye Başkanı Osman Okumuş'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Okumuş, polis haftasını kutlayarak görevi başındaki polis memurlarına başarılar diledi.

Günün anlam ve önemi dolayısıyla Okumuş tarafından Erdem'e çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak