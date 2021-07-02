Son dakika haberleri! Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul'da bir restoranda burnunu sildiği Türk Lirası'yla hesap ödeyen ve o anları videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaşan İsrail vatandaşı turist gözaltına alındı.