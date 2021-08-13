Son dakika haberleri: Turgutlu'da, kamyonla çarpışan motosikletli öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Turgutlu'da, kamyonla çarpışan motosikletli öldü

Son dakika haberleri: Turgutlu'da, kamyonla çarpışan motosikletli öldü
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Yaşar Akça (56), yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Yaşar Akça (56), yaşamını yitirdi. 

Kaza, saat 21.30 sıralarında Eski Manisa Yolu Pro Yem Kavşağında meydana geldi. Mehmet Akbaba (48) yönetimindeki 45 ACJ 713 plakalı kamyon, Yaşar Akça'nın kullandığı 45 ZB 1934 plakalı motosikletle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Yaşar Akça ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akça, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Akça, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akça'nın acı haberini alan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi.Kamyon sürücüsü Mehmet Akbaba, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 


Son dakika haberleri: Turgutlu'da, kamyonla çarpışan motosikletli öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Mehmet Şimşek Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kibariye Haluk Levent Gülben Ergen Mustafa Sandal
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Turgutlu'da, kamyonla çarpışan motosikletli öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.08.2021 00:43:08. #1.13#

title