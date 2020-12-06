Son dakika haberleri... Tunus'ta kısmi sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı
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Son dakika haberleri... Tunus'ta kısmi sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı

06.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:10
Son dakika haberleri... Tunus'ta kısmi sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı

Gelen son dakika haberine göre Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, gece sokağa çıkma yasağı 2021 Mart ayı sonuna kadar uzatıldı.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, gece sokağa çıkma yasağı 2021 Mart ayı sonuna kadar uzatıldı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde akşam 20.00'den sabah 05.00'e kadar olan sokağa çıkma yasağının, mart ayı sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Konferans, fuar ve ticari forumların da aynı şekilde mart ayına kadar yapılmayacağı kaydedilen açıklamada, özel törenler ve cenaze merasimlerine de 30 kişiden fazla kişinin katılamayacağı ifade edildi.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, 19 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, artan koronavirüs vakalarının ışığında ülke genelindeki valilere, 20 Mart'tan itibaren sorumlu oldukları idari bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulama yetkisi verildiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti

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