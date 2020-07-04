Son dakika haberleri... Tunceli'de, bin 230 kök Hint keneviri ele geçirildi Son dakika habere göre TUNCELİ'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bin 230 kök Hint keneviri ve 300 gram esrar ele geçirildi.

TUNCELİ'de, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bin 230 kök Hint keneviri ve 300 gram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmada, Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyü kırsalında Hint keneviri ekildiğini belirledi. Düzenlenen operasyonda bin 230 kök Hint keneviri ve 300 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: DHA