Son dakika haberleri: Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haberleri: Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri: Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

22.06.2020 22:51 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:10

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Kovid-19 testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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