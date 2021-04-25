Son dakika! Tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldürdü
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Son dakika! Tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldürdü

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: - Tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldürdü Adana'da tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen şüpheli olaydan sonra kaçtı Adana'da bir kişi tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldürdü.

- Tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldürdü

Adana'da tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen şüpheli olaydan sonra kaçtı

ADANA - Adana'da bir kişi tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi 3926 sokaktaki iki katlı evin son katında meydana geldi. İddiaya göre Emre Korkmaz (23), arkadaşı İ.U. ile evinde otururken tüfekle birbirlerine şaka yapmaya başladılar. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu Emre Korkmaz ağır yaralandı. İ.U. ise evden kaçtı. İ.U.'nun kaçtığını gören ve tüfek sesi duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri ağzından saçmaların girdiği Korkmaz'ın öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Zanlı yakalanınca olayın kaza mı yoksa kasten mi yapıldığı ortaya çıkacak.

Son dakika! Tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldürdü
Son dakika! Tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldürdü
Son dakika! Tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldürdü
Son dakika! Tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldürdü
Son dakika! Tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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