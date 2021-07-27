Son dakika haberleri: Traktörden düşen genç hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı
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Son dakika haberleri: Traktörden düşen genç hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı

Son dakika haberleri: Traktörden düşen genç hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Tokat'ın Artova ilçesinde traktörden düşen genç hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı.

Tokat'ın Artova ilçesinde traktörden düşen genç hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat'ın Artova ilçesi Çelikli Mahallesinde meydana geldi. Selami Durgut 58 YC 791 plakalı buğday yüklü traktör ile yola çıktı. Traktör ile römork arasında yolculuk eden iki kardeş Mustafa Durgut (35) ile Bilal Durgut (22) dengesini kaybederek düştü. Römork tekerinin üzerinden geçmesi sonucu Bilal Durgut, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Durgut ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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