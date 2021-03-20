Son dakika haberleri! Trabzon'daki uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Trabzon'daki uyuşturucu operasyonu

20.03.2021 09:46 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:58
Son dakika haberleri! Trabzon'daki uyuşturucu operasyonu

Bir son dakika haberine göre Trabzon'da, polis ekiplerinin uyuşturucu madde satanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Trabzon'da, polis ekiplerinin uyuşturucu madde satanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 16 Mart Salı günü sabah saatlerinde 4 adrese eş zamanlı düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliler hakkında ilk karar verildi.

Polis ekiplerinin şüphelilerin ikametlerine yaptığı baskında yapılan aramalarda, 708.23 gram bonzai, 9 adet uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin ve 20 gram esrar ile 1'i ruhsatsız 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan B.K., Ç.M., H.Ö. ve T.B.Y. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardında Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadelerin ardından tutuklama talebiyle Trabzon Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden B.K., Ç.M. ve H.Ö. uyuşturucu madde ticareti yapmak şüphesiyle tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na gönderildi. Şüphelilerden T.B.Y. ise mahkeme tarafından adli kontrol tedbirleri getirilerek serbest bırakıldı. - TRABZON

Son dakika haberleri! Trabzon'daki uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri! Trabzon'daki uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri! Trabzon'daki uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Guy Ritchie Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Trabzon'daki uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 10:00:43. #1.14#
title