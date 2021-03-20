Son dakika haberleri! Trabzon'daki uyuşturucu operasyonu

Trabzon'da, polis ekiplerinin uyuşturucu madde satanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 16 Mart Salı günü sabah saatlerinde 4 adrese eş zamanlı düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliler hakkında ilk karar verildi.

Polis ekiplerinin şüphelilerin ikametlerine yaptığı baskında yapılan aramalarda, 708.23 gram bonzai, 9 adet uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin ve 20 gram esrar ile 1'i ruhsatsız 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan B.K., Ç.M., H.Ö. ve T.B.Y. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardında Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısına verdikleri ifadelerin ardından tutuklama talebiyle Trabzon Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden B.K., Ç.M. ve H.Ö. uyuşturucu madde ticareti yapmak şüphesiyle tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na gönderildi. Şüphelilerden T.B.Y. ise mahkeme tarafından adli kontrol tedbirleri getirilerek serbest bırakıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı