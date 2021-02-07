Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi
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Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi

07.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 07.02.2021 18:17
Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, jandarmanın yaralama ihbarına gittiği olayda temizlikçi olarak çalışan kadına fuhuş yaptırdığı belirlenen işletme sahibi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'nde bir apartta yaralama ihbarı alan jandarma ekipleri, söz konusu adrese giderek inceleme başlattı.

Sözlü ifadeler doğrultusunda, işletme sahibi B.G'nin, temizlik işçisi olarak çalışan G.İ'ye konaklamak üzere gelen müşterilerle fuhuş yaptırdığı, bu nedenle aralarında yaşanan tartışmada kadına tokat attığı belirlendi.

İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

Kasten yaralama, fuhuş için yer ve imkan sağlama ile aracılık etmek suçlarından gözaltına alınan B.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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